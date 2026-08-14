Rayados de Monterrey apuntaría a un refuerzo europeo de 85 millones

Rayados de Monterrey todavía no da por cerrado su mercado de fichajes para el Apertura 2026. Después de avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup, la directiva estaría analizando una última incorporación para fortalecer la defensa. El elegido sería un futbolista europeo que actualmente tiene el pase en su poder, pero que requiere un desembolso de 85 millones.

El jugador que interesaría a Rayados es Diogo Leite, defensa portugués de 27 años que quedó libre después de terminar su contrato con el Unión Berlín de Alemania. El fichaje podría representar una inversión cercana a los 85 millones de pesos mexicanos por la prima que se exige su fichaje.

¿Cuánto tendría que pagar Rayados por Diogo Leite?

De acuerdo a distintos reportes, Rayados ya habría iniciado conversaciones por el zaguero. El principal obstáculo está en las condiciones económicas que solicita su entorno. El representante de Diogo Leite pediría una prima de fichaje de 5 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 85 millones de pesos mexicanos.

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Además, Monterrey le debería ofrecer un salario que podría llegar hasta 3 o 4 millones de dólares mediante un contrato a largo plazo. La operación todavía tiene otro requisito para concretarse: el equipo regiomontano tendría que liberar una plaza de extranjero.

¿Quién es Diogo Leite?

Leite nació en Portugal y comenzó su formación en las fuerzas básicas del Porto. Después pasó por Sporting Braga, donde tuvo una buena temporada en 2021-22, antes de continuar su carrera en Alemania con el Unión Berlín.

Durante la campaña 2025-26 disputó 25 partidos con el conjunto alemán y registró una asistencia. En su carrera profesional acumula 5 goles y 4 asistencias. También conquistó 4 títulos durante su etapa con el Porto.

El portugués ha despertado interés de otros clubes europeos, entre ellos Leeds United, Real Sociedad y Lazio. También habría rechazado recientemente una propuesta procedente de Arabia Saudita.

¿Cuándo vuelve a jugar Rayados?

Rayados regresará a la actividad en el Apertura 2026 este sábado 15 de agosto, cuando reciba a FC Juárez en el Estadio BBVA por la Jornada 4. Mientras tanto, la directiva continúa negociando para intentar cerrar la llegada de Leite.

