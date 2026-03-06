Atlas vs Chivas: fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS del Clásico Tapatío

El Clásico Tapatío Atlas vs Chivas vuelve a encender la pasión del futbol mexicano en la Jornada 10 del Clausura 2026, un partido que promete intensidad, orgullo y puntos vitales en la lucha por los primeros lugares de la Liga MX.

El Atlas vs Chivas no es un partido cualquiera. Se trata de uno de los duelos más tradicionales del fútbol mexicano, una rivalidad histórica que divide a la ciudad de Guadalajara cada vez que los Zorros y el Rebaño Sagrado se enfrentan.

En esta ocasión, el contexto deportivo agrega todavía más tensión. Chivas llega como uno de los protagonistas del Clausura 2026, mientras que Atlas busca aprovechar su localía para escalar posiciones en la clasificación.

Para los aficionados latinos que siguen la Liga MX desde Estados Unidos, el Atlas vs Chivas representa una cita obligada del fin de semana.

¿Cómo llegan Atlas y Chivas al Clásico Tapatío de la Liga MX?

El Clásico Tapatío encuentra a ambos equipos peleando en la zona alta del Clausura 2026, lo que convierte el duelo en un choque directo por posiciones importantes en la tabla.

Las Chivas de Guadalajara atraviesan una campaña sólida que les ha permitido mantenerse entre los mejores del torneo. Con 18 puntos en ocho partidos, el equipo rojiblanco ocupa el tercer lugar de la tabla general, resultado de un arranque competitivo que ha renovado la ilusión de su afición.

El proyecto encabezado por Gabriel Milito busca devolver al Guadalajara al protagonismo del futbol mexicano después de temporadas irregulares. El objetivo es claro: competir por el título y consolidar una identidad futbolística que entusiasme a su afición.

Por su parte, Atlas llega al partido ubicado en el sexto puesto del Clausura 2026, con 16 unidades tras nueve jornadas. La diferencia entre ambos clubes es mínima, lo que añade presión al resultado.

Para los Zorros, jugar en el Estadio Jalisco representa una oportunidad ideal para quedarse con el orgullo de la ciudad y dar un golpe en la tabla.

Toluca vs Chivas 2-0 | Resumen y Goles | Jornada 8 Clausura 2026 | Liga MX | TV Azteca Deportes

Clásico Tapatío Atlas vs Chivas: un partido que vale más que tres puntos

Más allá de la clasificación, el Atlas vs Chivas siempre tiene un componente emocional que lo vuelve especial. La rivalidad entre ambos clubes es una de las más intensas del fútbol mexicano, alimentada por décadas de historia y por el orgullo de representar a Guadalajara.

Para Chivas, ganar el Clásico Tapatío significaría consolidar su gran momento en el Clausura 2026 y reafirmar su candidatura como uno de los equipos más competitivos del torneo.

Para Atlas, en cambio, el partido representa la oportunidad perfecta de frenar a su rival de ciudad y acercarse a los primeros puestos de la clasificación.

El escenario será el histórico Estadio Jalisco, donde se espera un ambiente vibrante en las tribunas para uno de los partidos más atractivos de la Jornada 10 de la Liga MX.

El Atlas vs Chivas se disputará el sábado 7 de marzo en Guadalajara. Para los aficionados en Estados Unidos, el partido comenzará a las 8:00 PM ET, 7:00 PM CT y 5:00 PM PT, desde el Estadio Jalisco, casa de los rojinegros.