Atlas y Rayados no se hacen daño; los Rojinegros complican con el empate su acceso a Liguilla

Atlas se mide en actividad de la Jornada 14 de la Liga MX, ante el cuadro de Rayados en la cancha del Estadio Jalisco, donde ambas escuadras harán todo lo que esté en sus manos y piernas para conseguir los tres puntos, pues a estas alturas son fundamentales con la ilusión de la Liguilla.

Te podría interesar: Selección Mexicana habría recuperado a uno de los elementos clave que eran duda por lesión

Aunque ninguno está dentro de liguilla, en el papel Atlas tiene un camino más viable, ubicado en el noveno sitio de la tabla general con 18 unidades y hasta antes del partido en el Jalisco, los tres equipos que están por encima que son Tijuana, América y León están empatados en unidades y la Fiera les saca un punto.

Si hoy gana Atlas se pone de nuevo entre los mejores ocho del torneo que van a Liguilla y todavía con tres jornadas por celebrarse por lo que cada cotejo es vital.

Rayados la tiene más difícil, instalados en el décimo tercer sitio del certamen con 14 puntos; técnicamente no es una diferencia tan grande, pero todos luchan con el cuchillo entre los dientes y en Monterrey hay más dudas que certezas.

Te podría interesar: Santi Gimenez en peligro; en Milan ficharían a un crack MUNDIAL

Horario del Atlas vs Monterrey de la Jornada 14

Atlas y Rayados de Monterrey en el Jalisco, comenzará a las 19:00 HRS de este sábado 11 de abril, que está marcado en la agenda como la fecha 14 del torneo mexicano.

Para el aficionado rojinegro es un buen horario, aunque siempre anhelan el tradicional de las 9:00 PM que solían tener en antaño.

Alineaciones del Atlas vs Monterrey

Los 11 jugadores de Atlas para enfrentar a Rayados

12 Camilo Vargas

3 Gustavo Ferrareis

13 Gaddi Aguirre

15 Paulo Ramírez

21 Rodrigo Schlegel

28 Manuel Capasso

11 Diego González

26 Aldo Rocha

27 V{actor Ríos

58 Ponchito Gonzalez

19 Eduardo Aguirre

Los 11 jugadores de Rayados para medirse ante Atlas

22 Luis Cárdenas

2 Ricardo Chávez

13 Carlos Salcedo

21 Luis Reyes

33 John Medina

5 Fidel Ambríz

8 Oliver Torres

11 Luca Orellano

17 Jesús Corona

29 Lucas Ocampos

20 Uros Durdevic

SIGUE AQUÍ EN VIVO LO SUCEDIDO EN LA CANCHA DEL JALISCO ENTRE ATLAS Y RAYADOS

Atlas vs Rayados Liga MX Atlas y Rayados se enfrentan en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX