Lewandowski, la nueva amenaza para Santiago Gimenez en el Milan

Este viernes ha sonado con fuerza la versión de que el polaco Robert Lewandowski podría ser uno de los bombazos del verano en términos de fichajes, y su destino podría estar en la Serie A con el Milan, movimiento que sería muy sonado y que vendría a ser una seria amenaza para Santiago Gimenez.

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Todo radica en al menos 4 puntos que vuelven este rumor muy llamativo y que rápidamente se ha exparcido, volviendo tendencia el posible fichaje del polaco Lewandowski al Milan:



Robert Lewandowski termina contrato con Barcelona el 30 de junio y no tiene aparentemente una oferta de renovación Lewandowski ha perdido protagonismo en el Barcelona y anhela seguir marcando y siendo referente Al terminar contrato, se iría gratis a otro club por lo que en MLS, en el futbol Saudi y ahora el Milan observan su desarrollo Milan consideraría su experiencia, palmarés y virtudes al ataque como claves y el hecho de negociar directo con el futbolista y obtenerlo gratis, son puntos de inflexión para este movimiento del verano. El sueldo sería alto, pero la apuesta por el jugador justificaría su llegada

La Gazzeta dello sport, además recalca que la falta de goles en conjunto de sus delanteros son otra clave para buscar a Lewandowski que con 37 años quiere hacer sus maletas e ir a tener su primer experiencia a Italia no suenan nada mal. El artillero que marcó época con Dortmund y Bayer Munich además no parece interesado en otro rumor que es el Chicago Fire de MLS que anhela ficharlo.

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|EFE

Lewandowski, amenaza para Santi Gimenez

La realidad es que Santi Gimenez tiene muchas facultades y por ello el Milan lo firmó, pero el ritmo de la Serie A, la competencia y especialmente la última lesión, han puesto a Gimenez en una posición complicada para seguir siendo una apuesta al ataque.

Hace algunos meses ya hubo rumores que indicaban un movimiento de Santi hacia la Premier League, pero siguieron dándole prioridad esperando su mejor momento. Ahora volvería a sonar fuerte su salida del Milan y es que Santi necesita demostrar de qué está hecho, necesita minutos y en la competencia con el posible bombazo Lewandowski el mexicano tiene que tomar decisiones.

En la Premier sigue sonando West Ham como un club interesado, pero en recientes días se filtró que Sunderland y Leeds United podrían ir por él. Ahora con mucha incertidumbre y buscando minutos antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, Gimenez viene momentos clave:

Regresar a su mejor nivel para no dejar dudas de su convocatoria al Mundial y de paso dejar las puertas abiertas al Milan y no ser un descarte

Brindarse al máximo en Serie A y lograr una buena Copa del Mundo para sumar equipos interesados y ser mejor valorado

La otra es que la prensa italiano no piensa venderlo en menos de 30 millones de euros, por lo que el Mundial vuelve a ser tema determinante para que un club con esas posibilidades lo mire con interés