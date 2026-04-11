La excelente noticia que reciben Javier Aguirre y la Selección Mexicana a dos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El juvenil mexicano Gil Mora por fin logró regresar a las canchas luego de un Clausura 2026 de la Liga MX, que ha sido de pesadilla por una lesión de pubalgia que lo ha alejado por casi todo el certamen y que también lo ha mantenido distante de Selección Mexicana, por lo que su retorno en el encuentro de Viernes Botanero en contra de Bravos de Juárez, saca una sonrisa también al cuadro azteca y al timonel Javier Aguirre.

Gil Mora, de 17 años de edad solo tiene 132 minutos en el torneo de mil 170 posibles en el Clausura 2026. Casi con el rosario en la mano en la Selección Mexicana deseaban su mejoría pues tiene una calidad y proyección como ningún otro futbolista y con su corta edad ilusiona.

En su equipo, el estratega Sebastian Abreú indicó que no había ninguna prisa ni presión sobre el jugador y que el objetivo de todos era tenerlo listo para el Mundial, acotando que torneos habrá muchos más para el jugador pero una Copa del Mundo en casa, solo habrá una y se juega ahora en dos meses, tiempo que parece suficiente para tenerlo listo.

Gilberto Mora regresó a las canchas en la Liga MX|MEXSPORT

Gil Mora, aporta en victoria de Xolos sobre Juárez

En su retorno, Xolos sacó el resultado sobre Juárez y con esos tres puntos dio un paso a Liguilla al menos de manera momentánea. Gil Mora fue relevante en los 30 minutos que estuvo en la cancha y el primer análisis es de un Gil Mora recuperado que tendrá que ir tomando confianza.

Los próximos partidos de Xolos en los que tendría actividad Gil Mora

Gil Morita, como también es conocido el jugador que está entre los mejor valorados en Liga MX, tiene tres juegos de temporada regular que serán grandes exámenes, pues es en contra de tres escuadras con un gran momento y que tienen muchas chances de estar en Liguilla.

Primero ante Cruz Azul, luego enfrentando a Pachuca y en la última jornada ante Chivas, serán tres batallas de Xolos para sacar puntos e ir a Liguilla, aunque en esa instancia si es que avanzan, Gil Mora se ausentaria luego del juego de ida, recordando que al ser convocado arranca una concentración el 6 de mayo con Selección Mexicana.

Cruz Azul vs Tijuana | 18 de abril

Tijuana vs Pachuca | 22 de abril

Chivas vs Tijuana | 15 de abril

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