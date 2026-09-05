Atlas vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 4 de septiembre, partido de la Jornada 6 de la Liga BBVA MX Femenil; Marcador online

Este viernes 4 de septiembre, se enfrentan Atlás vs Chivas en el Clásico Tapatío Femenil a las 20:00 horas desde la cancha del Estadio Jalisco.

Así llega Atlas y Chivas

Atlas llega ubicada en el sexto lugar del Grupo B, con dos partidos ganados, un empatado y dos perdidos. En la jornada pasada, las Rojinegras sufrieron un duro golpe anímico al perder 6-1 contra Atlético de San Luis Femenil.

Lista la convocatoria para el Clásico Tapatío. 📋 ¡VAMOS, ROJINEGRAS! ❤️🖤#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/3HsJ6Snb5Z — Atlas FC Femenil (@AtlasFCFemenil) September 5, 2026

Por su parte, Chivas llega con tres victorias y dos derrotas, colocándose en el cuarto lugar del grupo B con 9 puntos. Ambos equipos tapatíos llegan con derrotas de la jornada pasada, ya que el conjunto rojiblanco cayó 2-0 contra Pumas.