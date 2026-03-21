Atlas 0-0 Querétaro: Ver en VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 12 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

El partido entre Atlas y Querétaro se juega en el Estadio Jalisco como parte de la Jornada 12 del Clausura 2026. El conjunto rojinegro llega tras empatar ante Toluca y suma 17 puntos, ubicado en la octava posición de la tabla general. En casa ha conseguido la mayor parte de sus puntos.

Querétaro se presenta con 7 puntos en el lugar 17 de la clasificación. En su último partido empató frente a Tigres y acumula cinco encuentros sin victoria. El equipo registra una sola victoria en el campeonato y tiene la ofensiva con menor producción hasta el momento.

En los enfrentamientos directos en torneos cortos, Atlas suma 18 victorias, Querétaro 11 y se registran 7 empates. En los últimos cinco partidos entre ambos equipos se han presentado marcadores con varios goles, incluyendo el 3-3 del Apertura 2025.

El encuentro cuenta con medidas de seguridad reforzadas debido a antecedentes entre ambas aficiones tras lo ocurrido en el Estadio Corregidora en 2022. .

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¿Dónde y a qué hora ver el Atlas vs Querétaro de la Jornada 12 del Clausura 2026?

El partido se juega este sábado 21 de marzo de 2026 a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Jalisco, en Guadalajara, Jalisco.

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Alineaciones del Atlas vs Querétaro de la Jornada 12 del Clausura 2026

Atlas FC: Camilo Vargas #12 Portero; Gaddi Aguirre #13 Defensa; Paulo Ramírez #15 Defensa; Rodrigo Schlegel #21 Defensa; Jorge Rodríguez #25 Defensa; Manuel Capasso #28 Defensa; Diego González #11 Medio; Aldo Rocha #26 Medio; Víctor Ríos #27 Medio; Arturo González #58 Medio; Germán Rodríguez #9 Delantero.

Querétaro FC: José Hernández #1 Portero; Lucas Abascia #2 Defensa; Diego Reyes #9 Defensa; Bayron Duarte #22 Defensa; Daniel Parra #27 Defensa; Juan Cázares #190 Defensa lateral; Carlo García #4 Medio; Jhojan Julio Palacios #7 Medio; Bernardo Parra #8 Medio; Ali Ávila #31 Delantero; Mateo Coronel #37 Delantero.

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