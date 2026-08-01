Atlas vs Rayados de Monterrey: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 1 de agosto, partido de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

En las acciones de la Jornada 3 de la Liga BBVA MX, el Atlas recibe a los Rayados de Monterrey este sábado 1 de agosto sobre la cancha del Estadio Jalisco. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en un duelo de contrastes donde ambas escuadras buscarán saldar deudas pendientes con su afición.

Por un lado, la escuadra Rojinegra llega con la moral en alto. El equipo hilvana dos triunfos consecutivos en este arranque de torneo tras imponerse ante Santos Laguna (1-0) y previamente contra León (3-2). Sin embargo, acumulan cinco encuentros consecutivos sin ganar como locales en la liga. Su última celebración en el Jalisco fue durante la Jornada 9 del certamen pasado, cuando doblegaron 2-1 a los Xolos.

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En la otra cara de la moneda, el conjunto regiomontano llega con un paso irregular tras caer 2-1 en su visita a Necaxa (aunque venían de vencer 3-2 a Santos).

El verdadero reto para Rayados será romper su propia "maldición" de visita. Monterrey arrastra una racha de seis partidos seguidos sin conocer la victoria como visitante, racha que inició tras aquella goleada de 1-5 sobre Mazatlán FC en el Clausura 2026.

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Alineaciones Atlas vs Rayados de Monterrey

Atlas: POR CONFIRMAR

Monterrey: POR CONFIRMAR

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