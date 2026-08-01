OFICIAL: HORA EXACTA y cartelera de la pelea de Box Azteca transmite HOY sábado 1 de agosto de 2026

La emoción del boxeo regresa con fuerza al cuadrilátero este fin de semana en Box Azteca. El Auditorio Fausto Gutiérrez Moreno, en Tijuana, abre sus puertas para albergar una de las peleas más atractivas en la división de peso mínimo.

El prospecto invicto, Roberto Ramírez, pondrá en juego su marca perfecta frente al experimentado Moisés Caro, en un combate que promete acción desde el primer round.

Este enfrentamiento representa un choque clásico en el pugilismo mexicano. De un lado tenemos la juventud y la potencia de un talento que viene abriéndose paso. Del otro, la resistencia y el oficio de un peleador curtido que necesita la victoria para soñar nuevamente con una oportunidad de campeonato mundial.

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Moisés Caro llega con un registro profesional de 11 victorias (5 por la vía del nocaut), 4 derrotas y 4 empates. Su principal fortaleza radica en la lona recorrida. Sabe aguantar el castigo, manejar el ritmo de la pelea y dominar los escenarios de presión cuando el combate se extiende a las tarjetas.

Sin embargo, el reto que tiene enfrente es mayúsculo, Roberto Ramírez pisa el acelerador con una marca impecable de 9 triunfos sin conocer la derrota. El dato que más alerta genera es su pegada fulminante: ha terminado 7 de esas contiendas por nocaut. Es una tasa de efectividad altísima y poco habitual para los pesos mínimos.

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¿Dónde ver en vivo y gratis la pelea de Roberto Ramírez vs Moisés Caro?

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En punto de las 11:00 p.m. (hora del centro de México), podrás vivir este duelo electrizante por Box Azteca. La transmisión estará disponible completamente en vivo y gratis a través de la aplicación móvil y el sitio web, además de la señal abierta por el Canal 7 de TV Azteca.

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