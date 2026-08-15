La HORA EXACTA para ver el Atlas vs Tigres, juego de la Jornada 4 de la Liga BBVA MX

La Liga BBVA MX está de regreso después de la pausa por la Leagues Cup y uno de los partidos que marcarán la Jornada 4 tendrá como escenario al Estadio Jalisco. Atlas recibe a Tigres este sábado 15 de agosto, en un encuentro rodeado por contextos completamente distintos.

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La noche tendrá un significado especial para los rojinegros, que se encuentran celebrando el 110 aniversario de la institución. Además, Atlas comenzó el Apertura 2026 sumando seis puntos en sus primeras tres jornadas, una cosecha que lo mantiene cerca de los primeros lugares.

El equipo tapatío también atraviesa una nueva etapa con Hernán Crespo, quien llegó al futbol mexicano este verano como parte del proyecto de la nueva directiva encabezada por Grupo PRODI.

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Tigres busca salir de un momento complicado

Del otro lado aparece un Tigres necesitado de respuestas. Guido Pizarro renunció después de las primeras dos jornadas del torneo y Hernán Elizondo, entrenador de la Sub-21, quedó como técnico interino. En su primer partido de Liga MX al frente, los felinos cayeron 3-2 ante Querétaro.

La pausa tampoco sirvió para cambiar completamente el panorama. Tigres acaba de quedar eliminado de la Leagues Cup pese a cerrar su participación empatando 1-1 contra Vancouver Whitecaps y ganando el punto extra en penales. Los seis puntos obtenidos no fueron suficientes para avanzar.

A eso se suma un plantel golpeado. César Araújo y Ozziel Herrera presentan lesiones musculares, mientras que Jesús Angulo, Marco Farfán, Marcelo Flores y Osvaldo Rodríguez también aparecen entre las bajas reportadas para la visita al Jalisco.

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¿A qué hora juega Atlas vs Tigres?

El partido Atlas vs Tigres se disputará este sábado 15 de agosto de 2026 a las 9:10 PM, tiempo del centro de México, en el Estadio Jalisco.

Atlas quiere convertir su aniversario en una fiesta. Tigres, en cambio, necesita que Guadalajara sea el lugar donde finalmente empiece a cambiar el rumbo de un semestre turbulento.