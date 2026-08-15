ÚLTIMA HORA: Importante equipo de Europa presentó oferta formal a Cruz Azul por Erik Lira

De acuerdo con los últimos reportes, el AS Mónaco ha puesto la mira en el futbol mexicano y presentó una oferta formal ante la directiva de Cruz Azul para hacerse con los servicios de Erik Lira. Las conversaciones entre ambas instituciones se encuentran en una etapa bastante avanzada de acuerdo con los reportes (César Luis Merlo).

Asimismo, Azteca Deportes pudo saber, con información de Mauricio Gutiérrez, reportero de TV Azteca, que aunque la primera oferta del Monaco no fue suficiente, las negociaciones continúan. Esto perfila la salida del mediocampista de contención hacia la Ligue 1 de Francia de cara a la próxima campaña, abriéndole las puertas del balompié europeo en un momento clave de su madurez futbolística.

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La directiva cementera y el entorno del futbolista ven con mejores ojos facilitar su llegada a una de las cinco grandes ligas de Europa, por lo que las negociaciones continúan afinando los últimos detalles contractuales para concretar el traspaso del seleccionado nacional.

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Otras propuestas en el mercado por Erik Lira

El equipo francés no es el único club interesado en el jugador. El Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos envió recientemente una propuesta que rondaría los 14 millones de dólares; sin embargo, el jugador y su entorno la habrían rechazado, ya que el deseo de emigrar al Viejo Continente sigue intacto.

Cabe mencionar que, en caso de concretarse una transferencia a cualquier liga, los Pumas de la UNAM recibirán el 20% del monto total de la operación, ya que la institución universitaria conserva dicho porcentaje de sus derechos federativos.

El interés de distintos clubes a nivel internacional se mantuvo tras la participación de Lira como titular con la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo de 2026.

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Palmarés de Erik Lira con Cruz Azul

Desde su incorporación al equipo celeste, el portador del dorsal 6 ha acumulado cuatro títulos oficiales en su registro:



Liga MX (Clausura 2026): Disputó 1,284 minutos como titular a lo largo del torneo que concluyó con el campeonato de liga obtenido en la final contra Pumas.

Disputó 1,284 minutos como titular a lo largo del torneo que concluyó con el campeonato de liga obtenido en la final contra Pumas. Campeón de Campeones (2025-2026): Trofeo conseguido en julio de 2026, posterior a su participación mundialista.

Trofeo conseguido en julio de 2026, posterior a su participación mundialista. Liga de Campeones de la Concacaf (2025): Título internacional de la región.

Título internacional de la región. Supercopa de la Liga MX (2022): Su primer campeonato oficial con el club.

(A este registro se le añade la Copa Sky, un torneo de pretemporada disputado en 2022).

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