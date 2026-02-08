Atleta dejó de trabajar para ser modelo y así soñar con llegar a los JJOO

Los Juegos Olímpicos de Invierno han traído diferentes historias deportivas y por ello respecto a las formas de costearse la vida. Aunque estos personajes han estado en distintas competiciones peleando por lo más glorioso en el mundo deportivo, en ocasiones no les alcanza para pagar su preparación deportiva. Por ello, esta atleta es muy mencionada en los medios, situación que explicó en una entrevista.

¿Por qué esta atleta está siendo criticada en el medio deportivo?

Con 34 años, la nacida en Rumania tiene un historial en los Juegos Olímpicos de Invierno. Su familia y ella salieron de su país de origen para llegar a Canadá, país del que fue representante en 2018. Ella se desempeñaba en patinaje de velocidad, aunque en estos momentos vive en otra etapa de su vida.

Sin embargo, en estos momentos la rumana está en la conversación por dejar tres trabajos y convertirse en modelo de la polémica plataforma de OnlyFans. Le confesó al medio The Sun que si no fuera por el patrocinio y la posibilidad que le da dicho espacio, no podría prepararse de la mejor forma en su carrera deportiva.

“Mi vida cambió para bien. Ahora puedo dedicarme a entrenar a tiempo completo, comprar el equipo que necesito, las bicicletas de mis sueños, ahorrar para otras metas y disfrutarlo sin tener que sacrificar mi carrera deportiva trabajando en tres empleos a medio tiempo, como hacía antes, mientras perseguía mis sueños olímpicos”.

¿Esta atleta está en los JJOO de Invierno 2026?

La respuesta inmediata es sí, pero se encuentra como comentarista del evento en Italia. Y es que tras competir con Canadá en el 2018, buscará el hito que muchos otros deportistas han logrado. Buscará un sitio en el equipo de ciclismo de pista canadiense, esto para Los Ángeles 2028.

“Me enganché después de ganar mi primera medalla de oro a los 11 años. También esquiaba y jugaba tenis, podría haberme dedicado a esos deportes. Era casi igual de buena en esquí y tenis, pero el patinaje fue mejorando con el tiempo. Mis padres no tenían dinero y el patinaje era lo más barato, así que me quedé con eso”.

Sin embargo, ahora seguirá compitiendo y lo hará sin complicaciones por falta de recursos, pues el ser modelo le ha permitido costear de mejor forma su carrera deportiva.