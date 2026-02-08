Esta es la atleta más polémica de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Las actividades de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 ya iniciaron y las múltiples historias ya se presentaron en las primeras competiciones oficiales. Sin embargo, una atleta que desde la previa se encontraba haciendo ruido, no dudó en hacerlo en su llegada y todo indica que así será hasta su final en la presente edición. Esta es la razón por la que muchos no quieren a la campeona del mundo, Jutta Leerdam.

¿Quién es la atleta Jutta Leerdam y por qué no la quieren?

La patinadora de velocidad es una de las atletas más completas del mundo. Realmente su capacidad para practicar esta especialidad del patinaje la ha convertido en una de las referentes de la disciplina en los años recientes. Se ha coronado campeona del mundo en siete oportunidades y además tiene una medalla de plata en Beijing 2022.

Llega a esta nueva competición como la gran favorita para llevarse el triunfo en los 1000 y 500 m del patinaje a velocidad, sin embargo existe mucha conversación extradeportiva que ha incomodado a muchos de los que rodean el torneo. Dado que es una super atleta y una influencer nata, muchos se han sorprendido de lo pesada que ha sido su manera de comportarse. Así lo indicó un periodista neerlandés.

“Ya vive como millonaria. Su comportamiento me parece horrible, como el de una diva. Si yo fuera su entrenador, no lo toleraría. Poco a poco, todo Países Bajos empieza a estar un poco harta de su comportamiento”. Y es que se ha reportado que se mueve aparte de la delegación neerlandesa e incluso en la interna existe algo de hartazgo de dichas actitudes.

¿Por qué esta atleta es una deportista polémica?

Las quejas se han pronunciado desde la prensa de dicho país, aunque desde otros sectores - como el europeo - también se ha hablado de sus formas de comportarse como figura pública. Y es que uno de los puntos relevantes de su día a día es que es pareja de Jake Paul. Entonces, al combinarse las personalidades y el tipo de contenido que generan, se crea una atmósfera distinta a lo que muchos esperarían de una competidora olímpica.