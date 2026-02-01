Atleta de los JJOO de Invierno causa escándalo por el tipo de contenido que hace en redes sociales

En otra de las historias que destacan en la conversación mediática, la atleta alemana ha causado escándalo en muchas personas, pues tiene como patrocinador directo al sitio de suscripción OnlyFans. Aunque ella ha indicado que no le debe explicaciones a nadie, Lisa Buckwitz confesó por qué acudió al patrocinio que se le ofreció y sí aclaró que ella tiene el control total sobre su imagen.

¿Por qué esta atleta alemana tiene patrocinio de esta plataforma?

Poco a poco en el deporte se ven historias de distintos competidores que acuden a la oferta de OnlyFans para financiar sus gastos como deportistas profesionales. Y es que Lisa incluso ya tuvo una experiencia previa cuando posó desnuda para la revista PlayBoy de Alemania. Aunque también declaró que en esta nueva plataforma no se desnudará.

Todo esto se convierte en un tema de caluroso debate, pues Lisa es campeona olímpica al conseguir dicho logro en los Juegos Olímpicos de Invierno en 2018. En aquella justa de Pieonchang alcanzó el oro en Bobsleigh y así parecía que viviría del deporte completamente, sin embargo indicó que los gastos le han sido una complicación.

Ante las dificultades para lo que conlleva costear sus viajes, equipo, preparación y demás cuestiones… la plataforma que se cataloga como para contenido de adultos fue la que le ofreció el apoyo. En ese sentido, agradeció dicha asociación, pues le permite seguir compitiendo en el más alto nivel del olimpismo.

¿La atleta alemana produce contenido para adultos?

Lisa, de 31 años, explicó que la asociación con la famosa plataforma no se trata solamente de contenido sensual. Aunque es evidente que una buena parte de lo que se produce ahí es con índole sexual, también es posible mostrar el día a día de los atletas y convivir con los fanáticos de una manera más directa.

Aclaró que en OnlyFans le dan honorarios y bonificaciones, situación por la que aparece como marca patrocinadora en su trineo. Y es que además de ese acuerdo, reconoció que los recursos públicos (forma parte de las Fuerzas Armadas Alemanas) y los patrocinios tradicionales no le estaban alcanzando.