Esta atleta olímpica habría ganado un millón de dólares con este gesto

Al inicio de las actividades de Milano-Cortina se habló de esta atleta olímpica como una de las más polémicas e incluso generando comentarios hostiles de parte de ciertos comunicadores y prensa de su país. Sin embargo, demostró por qué ha sido campeona del mundo y medallista. Además, se indica que podría haber ganado un millón de dólares por mostrar su sostén deportivo tras ganar su competencia.

¿Por qué esta atleta olímpica habría ganado una importante suma de dinero?

Todo lo polémico que rodea su nombre lo sostiene con lo buena atleta que es. Aunque hace unos meses tuvo problemas con las autoridades deportivas de Países Bajos, pidió una segunda oportunidad, esto para representar a dicha nación europea, y así ganar una medalla de oro y otra de plata en las presentes competencias de 2026.

Pero justamente en su gran triunfo en los 1000 metros de patinaje de pista es donde se dio el gesto que muchos indicaron como premeditado. Cuando en 2024 ya había ocurrido uno de esos triunfos que la colocan como parte de las mejores del mundo, aplicó el mismo movimiento.

Aunque algunos dicen que es una simple acción de desahogo tras ganar, se vio cómo Jutta Leerdam se soltó su uniforme para lucir su sostén deportivo, que es de una marca reconocida a nivel mundial. Según algunos medios europeos, esto sería una acción acordada por ella y la marca, esto para generar marketing de manera que pocos podrían generarla en estos juegos.

¿Por qué esta atleta olímpica es sumamente criticada?

Lejos de los celos que podrían surgir por todos sus triunfos (siete victorias en Copas del Mundo y ahora tres medallas olímpicas), se le atribuye un comportamiento de diva. Aunque esto es muy natural en superestrellas de otras disciplinas, esto no cae muy bien en el lado más tradicional de los defensores del olimpismo.

Por ejemplo, llegó a Milán en un jet privado, aparte del resto de la delegación de su país, lo cual incluso ya trajo fricciones con el equipo nacional. Además, es pareja del controvertido influencer, Jake Paul. Por ello, la conversación - por una u otra razón - se volcó hacia ella en estos días de celebración olímpica.