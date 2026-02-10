Jutta Leerdam toca la gloria en los Juegos Olímpicos 2026

Con lágrimas en el rostro y el corazón a tope, Jutta Leerdam vivió el momento más grande de su carrera deportiva. La patinadora de velocidad neerlandesa no solo conquistó la medalla de oro en los 1,000 metros femeninos, sino que lo hizo estableciendo un nuevo récord olímpico, una combinación perfecta entre talento, carácter y sangre fría en el escenario más exigente.

A sus 27 años, Leerdam firmó una actuación inolvidable en la Milano Speed Skating Arena, donde miles de aficionados corearon su nombre desde que apareció en pista. La presión era máxima: sabía que debía superar el tiempo impuesto minutos antes por su compatriota Femke Kok, quien había marcado un registro impresionante. Y lo logró.

Campeona que respondió bajo presión

"No creo haber sentido tanta presión como hoy. Pero la presión me impulsa", confesó Leerdam tras la prueba. Y sus palabras se reflejaron en el cronómetro. Con un tiempo de 1:12.31, la neerlandesa voló sobre el hielo y rompió la marca olímpica, desatando la euforia en las gradas y una avalancha de emociones al cruzar la meta.

El festejo fue tan intenso como auténtico: mano en la boca, lágrimas corriendo por su rostro y un abrazo inmediato con su entrenador Kosta Poltavets, quien calificó la carrera como una auténtica "obra de arte". Leerdam, entre risas y emoción, respondió con humildad: "Si él lo dice, debe ser verdad".

Este oro representa la consolidación de una trayectoria brillante. En Beijing 2022, Leerdam ya había ganado la plata en esta misma prueba y su palmarés incluye 12 medallas en campeonatos mundiales, seis de ellas de oro. Ahora, por fin, el oro olímpico ya es suyo.

Más que una estrella sobre el hielo

Más allá de sus logros deportivos, Jutta Leerdam se ha convertido en una figura global. Con 5.5 millones de seguidores en Instagram y más de dos millones en TikTok, su impacto trasciende el hielo.

A ello se suma su relación con Jake Paul, quien vivió la carrera desde las gradas con lágrimas en los ojos y una sonrisa imposible de ocultar. Las cámaras lo captaron emocionado, celebrando cada segundo del recorrido de su prometida. Fue una imagen que recorrió el mundo y añadió un toque humano a una jornada ya histórica.

Leerdam aún tiene una oportunidad más en Milán, cuando compita en los 500 metros femeninos, pero pase lo que pase, su nombre ya quedó grabado en la historia olímpica.

"Todavía no asimilo que soy campeona olímpica", dijo. Y es entendible. Hay sueños que tardan en creerse… pero que se patinan para siempre.

