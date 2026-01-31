Atlético de San Luis vs Chivas de Guadalajara: Alineaciones del partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

Las Chivas de Guadalajara buscarán mantener su arranque perfecto en el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX cuando este sábado 31 de enero visiten al Atlético de San Luis, en duelo correspondiente a la Jornada 4. El Rebaño Sagrado llega con paso firme y la misión de sumar su cuarta victoria consecutiva en una plaza que históricamente ha resultado complicada para los rojiblancos.

Luego del parón por los partidos amistosos de la Selección Mexicana, el conjunto dirigido por Gabriel Milito intentará retomar el ritmo que lo llevó a vencer de manera consecutiva a Pachuca, Juárez y Querétaro, este último por marcador de 2-1. Con nueve puntos, Chivas se mantiene como líder del campeonato y ha mostrado solidez tanto en funcionamiento como en resultados, consolidándose como uno de los equipos a seguir en el arranque del torneo.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: La ESTRELLA campeona del mundo con Francia que podría llegar a la Liga BBVA MX

Enfrente estará un Atlético de San Luis que busca hacerse fuerte en casa. El equipo potosino, comandado por Guillermo Abascal, viene de empatar 1-1 ante Xolos de Tijuana como visitante, resultado con el que alcanzó cuatro unidades y se colocó en la octava posición de la tabla. Previamente, los tuneros cayeron ante Tigres, pero lograron una victoria frente al América.

San Luis también llega con estabilidad en su plantel, luego de confirmar la permanencia de Juan Manuel Sanabria, quien rechazó una oferta del Real Salt Lake de la MLS. Además, el foco estará puesto en Joao Pedro, delantero que ha despertado interés en el mercado de transferencias, particularmente de Cruz Azul, aunque recientemente renovó contrato con la institución potosina.

Te pude interesar: OFICIAL: TV Azteca Deportes transmitirá EN VIVO una de las MEJORES ligas del mundo

Por el lado rojiblanco, Chivas contará con plantel prácticamente completo y con Armando González como uno de sus hombres más destacados en ofensiva, tras su reciente convocatoria y participación con la Selección Nacional, buscando mantenerse en el radar rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro entre Atlético de San Luis y Chivas se disputará este sábado 31 de enero a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Libertad Financiera, en San Luis Potosí, en lo que promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada sabatina.

Alineación San Luis

Andrés Sánchez (portero); Robson Alves De Barros, Lucas Esteves, Benjamín Galindo y Eduardo Águila (defensas); Miguel García, Óscar Macías y Fidel Barajas (mediocampistas); Sebastien Salles-Lamonge y Sebastián Pérez Bouquet (medios ofensivos); Joao Geraldino (delantero).

Alienación Chivas

José Rangel (portero); José Castillo y Bryan González (defensas); Omar Govea y Luis Romo (mediocampistas); Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Daniel Aguirre y Richard Ledezma (medios ofensivos); Roberto Alvarado y Armando González (delanteros