Atlético de Madrid vs Real Sociedad: Fecha y hora EXACTA de la Final de la Copa del Rey 2026

El Estadio de La Cartuja en Sevilla será el escenario en donde un nuevo campeón levantará la Copa del Rey cuando se enfrenten el Atlético de Madrid y la Real Sociedad este sábado 18 de abril, con la posibilidad de que el mexicano Obed Vargas levante su primer título como Colchonero.

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Fecha y Hora exacta de la Final de la Copa del Rey 2026

La Final de la Copa del Rey se disputará este sábado 18 de abril en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio de La Cartuja de Sevilla en donde se enfrentarán el Atlético de Madrid y la Real Sociedad de San Sebastián.

Los Colchoneros buscarán levantar su undécimo título de Copa, mismo que no ganan desde el 2013, mientras que el conjunto Vasco quiere su cuarto trofeo copero.

El Atlético de Madrid dejó en el camino al Barcelona en una vibrante eliminatoria que ganaron en la ida con un contundente 4-0, pero del que estuvo a punto de levantarse el Barca.

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Por su parte, la Real Sociedad llegó a la Final tras superar al Athletic Club, su acérrimo rival en las Semifinales y ahora buscará sellar una temporada exitosa con un título más para sus vitrinas.

Obed Vargas podría levantar su primer título con el Atlético de Madrid, equipo con el que se ha ganado la titularidad en los más recientes compromisos y que ahora buscará hacerse de la Copa del Rey.

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