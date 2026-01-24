¡OFICIAL! Atlético cierra el fichaje de tres jugadores mexicanos

El Atlético Ottawa, filial del Atlético de Madrid y del Atlético de San Luis, cerró el fichaje de tres jugadores mexicanos como refuerzos de cara al arranque de la temporada 2026 de la Canadian Premier League, quienes se sumarán a un equipo en el que ya se encuentran otros jugadores aztecas.

Atlético Ottawa cierra el fichaje de tres jugadores mexicanos

El Atlético Ottawa de la Canadian Premier League cerró los fichajes de Jonathan Villal, Emiliano García y Daniel Aguilar, quienes se unirán al equipo que dirige el también mexicano Diego Mejía.

Villal, de 21 años, y García, de 22, forman parte de la plantilla del Atlético de San Luis y ambos se han desarrollado principalmente en las categorías con límite de edad del conjunto potosino.

Por su parte, Daniel Aguilar, de 27 años, cuenta con amplio recorrido por la Liga BBVA MX con Atlas y Puebla, además de un paso por el futbol de Venezuela con el Caracas FC; sin embargo, concluyó su vínculo con el club sudamericano recientemente y llegará a Ottawa en calidad de agente libre.

Atlético Ottawa apuesta por jugadores mexicanos

El Atlético Ottawa, vigente campeón de la Canadian Premier League, suele apostar por jugadores mexicanos y recién en la temporada 2025 en la que conquistó su primer título de liga contaba con cinco futbolistas aztecas, además de su director técnico.

Iker Moreno, Kevin Ortega, Juan Castro, David Rodríguez y Antonio Álvarez fueron los nombres mexicanos que conquistaron el título de la liga canadiense con Ottawa recientemente y se espera que siga sumando elementos nacionales a sus filas para esta temporada.

