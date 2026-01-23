¡ÚLTIMA HORA! Pumas anuncia la muerte de su goleador

A través de sus redes sociales, los Pumas anunciaron este viernes 23 de enero la muerte de Lorenzo García González, quien fuera goleador del equipo durante la temporada 1961-1962 en la que consiguieron el ascenso a la Primera División.

Pumas anuncia la muerte de Lorenzo García, primer campeón goleador del equipo

Los Pumas le deben gran parte de su historia en Primera División a Lorenzo García González, quien fuera el primer campeón de goleo del equipo, junto con Carlos Calderón de la Barca, y quienes contribuyeron para para lograr el ascenso en la temporada 1962.

"Toda la familia que integra el Club Universidad Nacional se une a la pena por el sensible fallecimiento de Lorenzo García, jugador del equipo histórico de Pumas que logró el ascenso a Primera División en 1962", informó el Club Universidad Nacional.

"Lorenzo García fue el primer campeón goleador de la institución, junto a Carlos Calderón de la Barca. Ambos delanteros de Pumas concluyeron la temporada 1961-1962 con 21 goles cada uno. Que en paz descanse", agregó en su comunicado publicado en sus redes sociales.

