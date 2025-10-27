deportes
Nota

Atlético de San Luis vs Necaxa: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 15 del Apertura 2025, hoy domingo 26 de octubre; marcador online

El Atlético de San Luis buscará extender su racha de victorias ante Necaxa para poder escalar posiciones en la tabla general

Atlético de San Luis se enfrenta a Necaxa
Francisco Fernández
Liga MX
El Atlético de San Luis está encendido luego de conseguir dos victorias consecutivas y buscará mantener la inercia ganadora cuando se enfrente este sábado 26 de octubre al Necaxa en compromiso de la Jornada 15 del Apertura 2025 disputado en la cancha del Estadio Alfonso Lastras.

Atlético de San Luis
Necaxa
