Atlético de San Luis vs Necaxa: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 15 del Apertura 2025, hoy domingo 26 de octubre; marcador online
El Atlético de San Luis buscará extender su racha de victorias ante Necaxa para poder escalar posiciones en la tabla general
El Atlético de San Luis está encendido luego de conseguir dos victorias consecutivas y buscará mantener la inercia ganadora cuando se enfrente este sábado 26 de octubre al Necaxa en compromiso de la Jornada 15 del Apertura 2025 disputado en la cancha del Estadio Alfonso Lastras.
