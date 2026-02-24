Él es el “mexicano” que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El fin de semana pasado se llevó a cabo la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026, un evento que trajo consigo muchas sorpresas y varios puntos a detallar, entre ellos la consigna de la medalla de oro de un atleta que cuenta con raíces mexicanas.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Noruega, tal y como se esperaba, fue el país que dominó prácticamente de principio a fin el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno; sin embargo, lo anterior no exime que se hayan suscitado algunas sorpresas bastante interesantes, y una de ellas tiene que ver con un “mexicano” que logró la medalla de oro.

¿Quién es el “mexicano” que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Una de las sorpresas más grandes de estos Juegos Olímpicos de Invierno 2026 fue la medalla de oro obtenida por los Estados Unidos en hockey sobre hielo, un triunfo que se celebró en México considerando que su capitán, Auston Matthews, cuenta con sangre mexicana gracias a su madre.

Y es que, si bien el deportista nació en San Ramon California, su madre es oriunda de Hermosillo Sonora, lo cual permite que Auston cuente con ascendencia nacional logrando un “triunfo” para México en estos Juegos Olímpicos de Invierno, un hecho a destacar en medio de este evento.

Cabe mencionar, además, que esta no es la primera vez que un deportista con raíces mexicanas logra una medalla en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, pues antes de él Derek Parra obtuvo tanto el oro como la plata en el patinaje de velocidad en Salt Lake en 2022.

¿Cómo quedó el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Tal y como se mencionó en párrafos anteriores, fue la delegación de Noruega la que se quedó con el primer lugar en el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno al sumar un total de 41 preseas, 18 de ellas de oro. En el segundo lugar se ubicó Estados Unidos con 33 medallas, mientras que el Top 3 lo cerró Italia con 30 preseas.