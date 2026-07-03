Australia vs Egipto: Ver ONLINE, EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión de HOY viernes 3 de julio, partido de los 16avos de final del Mundial 2026; marcador por internet, en línea y en directo

Australia vs Egipto Australia vs Egipto

Los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúan con el duelo entre Australia y Egipto, dos selecciones que buscarán dar un paso más rumbo a los octavos en un cruce que luce bastante cerrado sobre el papel.

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Australia llega respaldada por su tradicional fortaleza física, intensidad y orden táctico. El conjunto oceánico suele competir muy bien en partidos de alta exigencia, con futbolistas como Mathew Ryan, líder desde la portería, y Ajdin Hrustic, uno de sus jugadores con mayor capacidad para generar futbol en ataque.

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Del otro lado, Egipto confía en el talento de sus figuras para desequilibrar. Gran parte de la atención estará sobre Mohamed Salah, referente absoluto del equipo, además de la velocidad y movilidad ofensiva de Omar Marmoush, capaz de castigar cualquier espacio.

Se espera un partido muy táctico, donde el primer gol podría cambiar completamente el panorama del encuentro.