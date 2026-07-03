Partidos del Mundial 2026 que se jugarán HOY viernes 3 de julio

Los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúan este viernes 3 de julio con una jornada de tres partidos que mezcla favoritos claros con selecciones que sueñan con dar la sorpresa. Australia, Argentina y Colombia buscarán avanzar a la siguiente ronda, pero enfrente tendrán rivales que han demostrado ser más peligrosos de lo que muchos esperaban.

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La actividad arranca al mediodía con Australia vs Egipto, sigue por la tarde con Argentina vs Cabo Verde y cierra con un duelo muy atractivo entre Colombia y Ghana.

Después de varios partidos de alta tensión en la ronda eliminatoria, el margen de error ya no existe: perder significa despedirse del torneo.

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Argentina y Colombia, obligadas a imponer jerarquía

El partido que más reflectores se llevará será, sin duda, Argentina vs Cabo Verde, programado para las 16:00 horas.

La selección albiceleste llega como una de las favoritas para pelear por el título. Su plantilla sigue repleta de talento y experiencia en instancias grandes, pero enfrente tendrá a una de las grandes historias del torneo. Cabo Verde ha sorprendido por su orden táctico, disciplina defensiva y capacidad para competir sin complejos.

Si Argentina no logra romper pronto el partido, podría meterse en una batalla mucho más incómoda de lo esperado.

La transmisión comenzará en Azteca 7 a partir de las 15:40 horas, tiempo del centro de México, y a través de nuestro sitio (aztecadeportes.com) y la APP de Azteca Deportes iniciará a las 15:10 horas.

Más tarde, a las 19:30 horas, Colombia se medirá ante Ghana en un cruce que luce bastante parejo.

Los colombianos han mostrado buen futbol, intensidad y variantes ofensivas, pero Ghana llega con una mezcla peligrosa de potencia física, velocidad y transiciones rápidas. Este duelo podría definirse por detalles.

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Australia y Egipto abren una jornada intensa

La jornada comenzará con Australia vs Egipto, a las 12:00 horas.

Australia ha construido una identidad muy clara: orden, disciplina y mucha agresividad en la presión. Egipto, por su parte, tiene argumentos para competir gracias a su velocidad al contragolpe y capacidad para castigar errores.

Sobre el papel no es el duelo más mediático del día, pero sí uno que podría regalar muchísimo drama.

Tres partidos, tres boletos y una jornada que puede dejar nuevas sorpresas en el Mundial 2026.