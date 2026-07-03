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Partidos del Mundial 2026 que se jugarán HOY viernes 3 de julio

Argentina, Colombia y Australia salen a escena este viernes en una jornada que promete emociones fuertes en los 16avos de final.

Por qué Argentina tiene un cuadro “fácil” en el Mundial 2026
Por qué Argentina tiene un cuadro “fácil” en el Mundial 2026|Crédito: @AFASeleccionEN / X

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúan este viernes 3 de julio con una jornada de tres partidos que mezcla favoritos claros con selecciones que sueñan con dar la sorpresa. Australia, Argentina y Colombia buscarán avanzar a la siguiente ronda, pero enfrente tendrán rivales que han demostrado ser más peligrosos de lo que muchos esperaban.

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La actividad arranca al mediodía con Australia vs Egipto, sigue por la tarde con Argentina vs Cabo Verde y cierra con un duelo muy atractivo entre Colombia y Ghana.

Después de varios partidos de alta tensión en la ronda eliminatoria, el margen de error ya no existe: perder significa despedirse del torneo.

Argentina vs Cabo Verde: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de 16vos de Final del Mundial 2026 en TV Abierta, a través de TV Azteca

Argentina y Colombia, obligadas a imponer jerarquía

El partido que más reflectores se llevará será, sin duda, Argentina vs Cabo Verde, programado para las 16:00 horas.

La selección albiceleste llega como una de las favoritas para pelear por el título. Su plantilla sigue repleta de talento y experiencia en instancias grandes, pero enfrente tendrá a una de las grandes historias del torneo. Cabo Verde ha sorprendido por su orden táctico, disciplina defensiva y capacidad para competir sin complejos.

Si Argentina no logra romper pronto el partido, podría meterse en una batalla mucho más incómoda de lo esperado.

La transmisión comenzará en Azteca 7 a partir de las 15:40 horas, tiempo del centro de México, y a través de nuestro sitio (aztecadeportes.com) y la APP de Azteca Deportes iniciará a las 15:10 horas.

Más tarde, a las 19:30 horas, Colombia se medirá ante Ghana en un cruce que luce bastante parejo.

Los colombianos han mostrado buen futbol, intensidad y variantes ofensivas, pero Ghana llega con una mezcla peligrosa de potencia física, velocidad y transiciones rápidas. Este duelo podría definirse por detalles.

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Australia y Egipto abren una jornada intensa

La jornada comenzará con Australia vs Egipto, a las 12:00 horas.

Australia ha construido una identidad muy clara: orden, disciplina y mucha agresividad en la presión. Egipto, por su parte, tiene argumentos para competir gracias a su velocidad al contragolpe y capacidad para castigar errores.

Sobre el papel no es el duelo más mediático del día, pero sí uno que podría regalar muchísimo drama.

Tres partidos, tres boletos y una jornada que puede dejar nuevas sorpresas en el Mundial 2026.

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