El HORARIO EXACTO para ver Australia vs Egipto, partido de los 16avos de final del Mundial 2026

Los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúan este viernes con un duelo que, aunque no tenga tantos reflectores como otros cruces, promete mucha intensidad: Australia vs Egipto.

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Ambas selecciones llegan con argumentos para soñar con el boleto a los octavos de final. Por un lado, Australia ha vuelto a demostrar por qué suele ser una selección incómoda en torneos grandes: orden táctico, fortaleza física y mucha disciplina sin balón. Del otro, Egipto busca seguir construyendo una de las sorpresas del certamen.

Este tipo de partidos suelen definirse por detalles. Un error defensivo, una pelota parada o una transición rápida pueden cambiarlo todo.

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¿A qué hora se juega el Australia vs Egipto?

El duelo entre Australia y Egipto correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026 se disputará este:

Fecha: viernes 3 de julio

Hora: 12:00 horas (tiempo del centro de México)

Instancia: 16avos de final

Sede: Estados Unidos

El ganador avanzará a los octavos de final, acrcándose cada vez más al tramo decisivo de la Copa del Mundo.

Australia intentará imponer desde temprano su intensidad física, mientras Egipto buscará mantener el partido cerrado el mayor tiempo posible.

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Así llegan Australia y Egipto al partido

Australia ha mostrado una identidad muy clara durante el torneo. El conjunto oceánico compite con muchísima energía, presiona fuerte y suele incomodar incluso a rivales técnicamente superiores. No es un equipo espectacular, pero sí extremadamente competitivo.

El equipo confía en el sacrificio colectivo, pero también en la creatividad de Ajdin Hrustic y la explosividad de Kusini Yengi, dos piezas que pueden romper el partido.

Por su parte, Egipto tiene argumentos serios para hacer daño, especialmente con la velocidad de Omar Marmoush y la jerarquía de Mohamed Salah, dos futbolistas capaces de castigar cualquier espacio en transición.

Una de las grandes claves del partido estará en el mediocampo. Si Australia logra imponer ritmo y duelos físicos, puede inclinar el encuentro a su favor. Si Egipto consigue espacios para correr, podría hacer mucho daño.