Austria suma sus primeros tres puntos tras vencer a Jordania en su debut en el Mundial 2026

La Selección de Austria pasó sobresaltos para derrotar a la debutante en Copas Mundiales Jordania por 3-1, pero pudo resolver el encuentro en los minutos finales y sentenció el encuentro con un penal en el último minuto que le dio sus primeros tres puntos en el Mundial 2026.

El conjunto austriaco tenía 28 años sin disputar una Copa Mundial, pero no ganaba en Mundiales desde el 19 de junio de 1990 cuando venció a Estados Unidos por 2-1 en la justa de Italia 90.

Las Selecciones de Austria y Jordania entran en actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este martes 16 de junio en compromiso de la Jornada 1 del Grupo J en la cancha de Santa Clara, California, en un encuentro que marcará el debut del cuadro jordano en justas mundialistas.

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Horario de Austria vs Jordania

Austria y Jordania se enfrentarán en punto de las 22:00 horas, tiempo del Centro de México en lo que significará la clausura del sexto día de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras los encuentros disputados entre Francia, Senegal, Noruega, Irak, Argentina y Argelia.

¿En qué estadio se juega el Austria vs Jordania?

Este partido se disputará en el Estadio de la Bahía de San Francisco, ubicado en California, Estados Unidos. El Austria vs Jordania será el segundo encuentro que se juegue en dicho estadio, pues el 13 de junio ya se enfrentaron Qatar en contra de Suiza.

Historial de Austria vs Jordania

El Austria vs Jordania de la Copa Mundial de la FIFA 2026 hoy martes 16 de junio es un partido totalmente inédito, ya que ambas selecciones nunca se habían enfrentado entre sí. Esta será la octava participación de la Selección de fútbol de Austria, mientras que significa la primera participación en un Mundial para la Selección de Jordania.