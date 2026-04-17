¿Quién es el jugador con más goles en una final de Copa Mundial de la FIFA?

La Copa Mundial de la FIFA es el escenario en donde todos los jugadores buscan marcar gol que los haga pasar la historia, pero existen algunos casos de futbolistas que hacen varios en un solo partido, mismos que en la actualidad son considerados leyendas de las justas mundialistas.

Si tener la oportunidad de marcar un gol en una Copa Mundial de la FIFA, no fuera suficiente, dos jugadores han logrado hacer tres en una final, demostrando su capacidad para marcar diferencia en el área.

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Estos jugadores lograron un triplete en la final de la Copa Mundial de la FIFA

El primer jugador en lograr marcar tres goles en la final de la Copa Mundial de la FIFA, fue el inglés, Geoff Hurst, quien fue fundamental para que su país ganara la final de la edición de Inglaterra 1966 ante la selección de Alemania Occidental.

Al final del encuentro, Inglaterra demostró su superioridad imponiéndose en el marcador con un 4-2 en tiempo extra, dando el único trofeo de la Copa Mundial de la FIFA hasta el momento para los llamados ‘Tres Leones’.

Durante años, Geoff Hurst fue el único jugador en la historia de la Copa Mundial de la FIFA en lograr dicha hazaña, pero en la edición de Qatar 2022, el francés Kylian Mbappé logró hacer lo mismo frente a la Selección de Argentina, aunque sus goles no fueron suficientes para darle el título a su país.

Existen otros jugadores que han marcado goles en finales, incluso se quedaron cerca de empatar la marca de Geoff Hurst, entre ellos destacan figuras como Vavá de Brasil, quien marcó en las finales de las ediciones de Suecia 1958 y la de Chile 1962.

También Pelé logró hacer tres tantos en finales de la Copa Mundial de la FIFA, dos en Suecia 1958 y uno más en México 1970. Por su parte, Zidane hizo un doblete ante Brasil en Francia 1998 y otro más en la edición de Alemania 2006.

