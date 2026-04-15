Estos récords se podrían romper en la próxima Copa Mundial de la FIFA

Durante cada edición de la Copa Mundial de la FIFA, existe la posibilidad de imponer nuevos récords y de romper los que existen del pasado. La próxima justa mundialista va a pasar a la historia por ser la primera con 48 selecciones, por lo que seguro que van a imponer nuevas marcas.

Entre las que podrían alcanzarse, existen algunas que llaman mucho la atención de los aficionados al futbol, entre ellas el jugador con más partidos y la de máximo goleador en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. Por ese motivo, vamos a mencionar algunos de los récords que podrían romperse en la próxima justa mundialista.

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Estos son algunos récords que podrían romperse en la próxima Copa Mundial de la FIFA

Sin duda, una de las marcas que más llama la atención de los aficionados, es la de máximo goleador en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, la cual en la actualidad le pertenece al alemán, Miroslav Klose, quien logró la cantidad de 16 anotaciones.

Su récord podría ser alcanzado y superado en la próxima justa mundialista, solamente por dos jugadores, Lionel Messi con 13 anotaciones y Kylian Mbapppé con 12 goles.

Otra de las marcas que podría romperse, es la de más partidos comandados en la Copa Mundial de la FIFA, la cual le pertenece al alemán Helmut Schön con 25 encuentros. En la actualidad, Didier Deschamps suma 19 duelos al frente de la Selección de Francia, por lo que podría imponer una nueva marca en caso de llevar a su equipo a semifinales.

Finalmente, Pelé es el máximo asistidor en la historia de los mundiales con 10 pases de gol, marca que podría ser alcanzada y superada por Messi, quien ya suma ocho asistencias, por lo que todo parece indicar que va a imponer una nueva marca.

