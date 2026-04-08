Nashville vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Cuartos de Final de ida en la Concachampions 2026; marcador online

América visita Tennessee para enfrentar a Nashville en la Concachampions 2026. Comienzan los Cuartos de Final en el certamen internacional y el juego de ida se disputa en la cancha del Geodis Park.

Dirigidos por André Jardine, el equipo de Coapa llega al partido tras haber superado a Philadelphia Union en la ronda anterior de la Concacaf Champions Cup. Por su parte, Nashville viene de eliminar al Inter de Miami en Octavos de Final. En sus respectivas competencias locales, el Club América encara el juego en Estados Unidos luego de empatar frente a Santos Laguna en la Jornada 13 del Clausura 2026. Mientras que la escuadra comandada por Brian Joseph Callaghan viene de perder contra Chicago Fire en la Fecha 6 de la Major League Soccer.

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