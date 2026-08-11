ÚLTIMA HORA: Avión de Cruz Azul sufre fallas en pleno vuelo

El avión que transportaba a Cruz Azul desde Nueva Jersey a Chicago para disputar su tercer partido de la Leagues Cup 2026 sufrió una falla mecánica, por lo que tuvo que ser desviado hacia Minnesota, mientras que los jugadores y cuerpo técnico de La Máquina vivió momentos de tensión.

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Avión que transportaba a Cruz Azul sufre falla en pleno vuelo

El Cruz Azul derrotó 2-1 a New York City ayer domingo y este lunes se disponía a viajar rumbo a su siguiente destino para medirse al Chicago Fire en su tercer partido de la primera fase de la Leagues Cup.

Lo que parecía un viaje de rutina terminó en momentos de tensión y en un día de caos para el equipo cementero, luego de que el avión en el que viajaban a la 'Ciudad de los Vientos' presentara una falla en pleno vuelo, por lo que la aeronave tuvo que ser desviada a Minnesota.

El equipo tuvo que hacer una escala de emergencia en un día en el que estaba contemplado como jornada de descanso para los jugadores, que incluso se quedaron sin probar alimento desde el desayuno.

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Finalmente, el equipo dirigido por Joel Huiqui pudo llegar a Chicago, Illinois, y el incidente se quedó en un susto; sin embargo, perdieron su día de descanso, lo que podría afectar su rendimiento para el siguiente duelo.

El conjunto celeste se enfrentará al Chicago Fire este jueves 13 de agosto en su tercer partido de la Leagues Cup 2026 ante el Chicago Fire en la cancha del SeatGeek Stadium en donde buscará amarrar su pase a la siguiente ronda.

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