Contra quién jugaría Club América en cuartos de la Leagues Cup: así serían los cruces hoy

Mientras hay 10 equipos de la Liga BBVA MX ya eliminados de la Leagues Cup 2026, el Club América tiene grandes posibilidades de jugar los Cuartos de Final. Las Águilas comenzaron el torneo con dos victorias y se mantienen entre los mejores equipos. Sin embargo, todavía queda una jornada que puede modificar el cuadro y posibles rivales.

En un calendario de Leagues Cup apretado, el equipo dirigido por Guillermo Almada ha sumado 6 puntos después de vencer 3-1 a San Diego FC y repetir el mismo resultado ante Portland Timbers. Por ahora, América aparece en posición de Cuartos de Final y el rival que tendría en este momento sería FC Cincinnati.

Así serían los Cuartos de Final de la Leagues Cup

La clasificación todavía no es definitiva. Con las posiciones actuales, estos serían los cuatro enfrentamientos de cuartos de final:

América vs. FC Cincinnati

FC Juárez vs. Chicago Fire

Cruz Azul vs. Charlotte FC

León vs. Austin FC

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Estos cruces pueden cambiar después de la tercera jornada. La Leagues Cup clasifica a los cuatro mejores equipos de cada liga y el orden final determina los enfrentamientos de la siguiente ronda (1 vs. 4 y 2 vs. 3).

América todavía debe enfrentar a Austin FC

Las Águilas tendrán un último partido antes de conocer su posición definitiva. El rival será Austin FC, que jugará como local en el Q2 Stadium. El resultado puede modificar la posición de América y, por consecuencia, el rival que tendría un eventual cruce de Cuartos de Final.

El calendario de América en la Leagues Cup

Hasta ahora, las Águilas tienen dos triunfos en el torneo:

Jornada 1: América 3-1 San Diego FC

Jornada 2: Portland Timbers 1-3 América

Jornada 3: América vs. Austin FC — jueves 13 de agosto, 18:30 horas, tiempo del centro de México (Q2 Stadium).

La fase inicial de la Leagues Cup termina el 13 de agosto y los Cuartos de Final están programados para disputarse entre el 25 y 27 de agosto. Por ahora, Cincinnati sería el rival de América, pero la última jornada será la encargada de definir el cuadro. Las Águilas buscarán cerrar la primera fase con otra victoria y pelear por el título.

