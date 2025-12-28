Ayuda a su equipo a ser campeón y después es detenido por la policía

Lo que comenzó como una jornada histórica para el futbol americano escolar en Texas, terminó convertido en un hecho trágico que ha conmocionado a la comunidad deportiva. Apenas horas después de consagrarse campeón estatal, un joven jugador pasó de la gloria a enfrentar a la justicia por un incidente con arma de fuego.

El caso ha generado un fuerte debate sobre la responsabilidad, el acceso a armas y la presión que rodea a los atletas jóvenes. La celebración por el título de la División 5A de la UIL State se vio abruptamente interrumpida por un suceso que hoy mantiene en alerta tanto a las autoridades como a la institución involucrada.

Xavier Mayfield: de héroe del campeonato en futbol americano a acusado de agresión

Xavier Mayfield , jugador de apenas 18 años y back defensivo de los Bears de South Oak Cliff, fue detenido el pasado 24 de diciembre tras dispararle a un compañero de equipo. El incidente ocurrió pocas horas después de que su equipo se coronara campeón del Estado de Texas al vencer 35-19 a Richmond Randle.

En dicho encuentro deportivo, Mayfield fue clave gracias a una intercepción que inclinó el rumbo del partido. De acuerdo con el testimonio de un testigo, los jugadores se encontraban reunidos revisando fotografías tomadas durante el juego cuando ocurrió el disparo.

Según lo revelado por el periodista Collin Rugg, Mayfield habría accionado un rifle creyendo que el seguro estaba activado, pero el proyectil impactó en el cuello de su compañero, quien fue trasladado de inmediato a un hospital. Pese a todo, quien recibió el disparo se reporta estable.

NEW: Texas high school football player helps his team win the state championship in Dallas, Texas, shoots teammate in the neck after the game.



18-year-old Xavier Mayfield has been charged with aggravated assault with a deadly weapon.



Just hours after South Oak Cliff won the… pic.twitter.com/yljIbaYJoM — Collin Rugg (@CollinRugg) December 24, 2025

¿Qué cargo enfrenta el jugador de futbol amerticano, Xavier Mayfield?

El joven defensivo enfrenta cargos por agresión agravada con arma de fuego y permanece bajo custodia de las autoridades en Dallas. En su declaración, Mayfield admitió haber disparado y fue él mismo quien llamó al 911 para solicitar ayuda tras el incidente.

Un informe policial señala que justo después de girarse hacia la víctima, se escuchó un solo disparo proveniente del arma, identificada como un rifle AR-15. Las investigaciones continúan, ya que las autoridades buscan esclarecer por qué el joven portaba un arma de ese tipo, a quién pertenece y cómo llegó al lugar del incidente.