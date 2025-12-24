NFL en Navidad: una Semana 17 con cuentas pendientes rumbo a los playoffs

La NFL vivirá una Navidad atípica. La Semana 17, penúltima de la temporada regular 2025, arrancará este 25 de diciembre con apenas cuatro lugares disponibles rumbo a la postemporada, ya que 10 equipos tienen su boleto asegurado. El cierre de la jornada será hasta el lunes 29, cuando Falcons y Rams bajen el telón de una semana decisiva.

El menú navideño tendrá tres partidos: Commanders vs Cowboys, Vikings vs Lions y Chiefs vs Broncos. Sin embargo, el atractivo es limitado, pues cuatro de los seis equipos que verán acción ese día, Commanders, Cowboys, Vikings y Chiefs, ya están eliminados de cualquier aspiración de playoffs. Aun así, hay historias que mantienen el interés en la recta final.

Broncos y Lions, los focos de atención en Navidad

Denver Broncos es uno de los equipos que llega con objetivos claros. Con récord de 12-3, los Broncos ya están clasificados y comparten el liderato de la Conferencia Americana con los New England Patriots. A pesar de caer en casa ante Jaguars, siguen firmes en la pelea por quedarse con el primer lugar de la AFC, lo que les permitiría descansar en la Ronda de Comodines.

Para lograrlo, buscarán profundizar la crisis de Kansas City Chiefs, subcampeones del Super Bowl y protagonistas de su primera temporada sin playoffs desde 2014. Una victoria sobre ellos podría ser clave para asegurar la cima.

En la Conferencia Nacional, Detroit Lions se juega mucho más. Con marca de 8-7 y ubicados terceros en la División Norte, los dirigidos por Dan Campbell necesitan cerrar fuerte para aspirar a la Ronda de Comodines. Un par de triunfos, combinados con otros resultados, podría permitirles superar a Green Bay Packers.

Sin embargo, una derrota en Minnesota el 25 de diciembre complicaría seriamente su panorama.

Lucha por los últimos boletos y duelos imperdibles

A las puertas de la Semana 17, los boletos confirmados son Broncos, Patriots, Jaguars, Chargers y Bills en la AFC, mientras que en la NFC ya están Seahawks, Bears, Eagles, 49ers y Rams. El formato permite 14 clasificados, por lo que aún hay dos lugares disponibles por conferencia.

En la AFC, Steelers, Texans, Colts y Ravens pelean codo a codo. Pittsburgh, con Aaron Rodgers, aseguraría su boleto si vence a Browns como visitante. En la NFC, Panthers, Packers, Lions y Buccaneers mantienen viva la esperanza, con Carolina dependiendo de una victoria propia y una caída de Tampa Bay.

La Semana 17 se repartirá entre jueves, sábado, domingo y lunes, con duelos atractivos como Packers vs Ravens, Bills vs Eagles y 49ers vs Bears.

Además, la NFL ya anunció a los convocados al Pro Bowl del 3 de febrero en San Francisco, con nombres como Josh Allen, Justin Herbert, Dak Prescott y Matthew Stafford. La recta final está aquí y, aunque la Navidad llegue con pocos boletos disponibles, la NFL promete emociones hasta el último snap.

