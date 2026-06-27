Azteca Deportes tendrá la transmisión del Colombia vs Portugal, partido de Cristiano Ronaldo vs James Rodríguez del Mundial 2026

TV Azteca Deportes tendrá la transmisión del partido entre la Selección de Portugal y su similar de Colombia que define al líder del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cristiano Ronaldo y compañía necesitan el triunfo si quieren terminar con el primer lugar, mientras que, a James Rodríguez y la escuadra sudamericana le basta con el empate para finalizar en el primer sitio y dejar rezagada a una de los combinados llamados a ser candidatos al título.

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Como ya es costumbre, la mejor televisora del país tendrá el partido de la jornada este sábado 26 de junio a las 5:20 pm totalmente EN VIVO y GRATIS por Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal Azteca Deportes Network con el equipo de transmisión deportiva número uno de la nación.

Duelo de invictos desde Miami

La ciudad de la Florida se engalanará con un choque que tachamos en el calendiario desde que salió en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Colombia saldrá por primera vez de México, país en el que consiguió dos triunfos de manera consecutiva (Uzbekistán y RD Congo) para viajar a los Estados Unidos y encarar al sinodal más complicado del sector.

Por el lado portugués, se repusieron del bizarro empate que tuvieron en la jornada inaugural ante el cuadro africano y golearon a los asiáticos para recuperar sensaciones. Ahora, Cristiano Ronaldo tendrá que aparecer y llevar a su equipo al primer lugar, sitio en el que los pronósticos ponían a su país en este grupo de la justa veraniega.