Azteca Deportes transmitirá el E-Prix de Diriyah EN VIVO | Formula E

¡Llegó la hora! La espera ha terminado para todos los amantes del automovilismo, pues este 28 y 29 de enero de 2022 regresa la Formula E y la podrás vivir en exclusiva a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes: aztecadeportes.com y nuestra App Oficial.

La octava temporada de la máxima categoría del automovilismo eléctrico será sumamente emocionante, sobre todo después de ver lo que la campaña anterior nos dejó: carreras reñidas, múltiples campeones, polémica, y máximo nivel. Todo lo que necesita un campaonato para ser emocionante.

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En su segundo año con la etiqueta de "Campeonato Mundial de la FIA", la Formula E ha implementado varios cambios en favor del espectáculo, como por ejemplo el sistema de competencia para definir la parrilla de salida. Ahora habrá duelos 1 vs 1 en donde los pilotos medirán sus habilidades en una tensión máxima.

La misión de la de la Formula E

Reconociendo el impacto del deporte como una fuerza para el bien, la Formula E se fundó para contrarrestar el cambio climático acelerando la adopción de vehículos eléctricos, una misión que desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en una carrera integral por un futuro mejor, alineada con los compromisos de la FIA.

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La Formula E transmitirá ese mensaje a nivel mundial en la Temporada 8 con el calendario de carreras más grande hasta la fecha, con 16 carreras en centros de ciudades icónicas de todo el mundo, incluidas Ciudad de México, Berlín, Roma, Nueva York, Londres, Mónaco y, por primera vez, Yakarta, Vancouver y Seúl. La temporada comienza con una doble cartelera de E-Prix en Diriyah, Arabia Saudita, el 28 y 29 de enero.

Horario y dónde ver el E-Prix de Diriyah

No te pierdas las dos carreras que abrirán el telón de la temporada 2022 de la Formula E. Este viernes 28 y sábado 29 disfruta del E-Prix de Diriyah totalmente en vivo en punto de las 10:50 AM a través de aztecadeportes.com y nuestra App Oficial.

