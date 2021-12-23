La Fórmula E revoluciona la sostenibilidad en el deporte

El Campeonato Mundial de la Fórmula E publicó el Informe de Sostenibilidad de la séptima temporada (2020/2021). El Informe detalla una serie de importantes "primicias" en materia de sostenibilidad logradas e implementadas durante el año y su amplio ecosistema de equipos, socios y aliados, las cuales reflejan la misión del Campeonato de acelerar la adopción de vehículos eléctricos a través del deporte de élite.

"Estoy encantada de publicar nuestro informe de sostenibilidad de la Temporada 7 y mostrar otro año sólido de liderazgo de sostenibilidad en el deporte. Nos hemos trazado objetivos más ambiciosos para la Temporada 8 y estamos centrados en un progreso continuo y medible", declaró Julia Pallé, Directora de Sostenibilidad de la Fórmula E.

Por su parte, Jamie Reigle, Director General de la competencia eléctrica, dijo que "la Fórmula E se compromete a garantizar que todo lo que hacemos deje un legado positivo y tangible".

Los principales puntos a destacar en el Informe de Sostenibilidad

● Se presentó el nuevo auto de carreras Gen3, que establece el punto de referencia para los autos de carreras sostenibles y de alto rendimiento. Será el vehículo de carreras más eficiente del mundo, con un 40% de la energía utilizada en una carrera procedente de la regeneración, y contará con la certificación de carbono neto-cero.

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● La Fórmula E reducirá aún más sus emisiones en un 45% para 2030.

● Se introdujo un programa pionero para garantizar que las piezas de chasis dañadas recogidas desde la primera temporada tengan una segunda vida.

● La Fórmula E logró la recertificación ISO 20121 en agosto y sigue siendo la única serie de deportes de motor en lograr la ISO 20121 desde la certificación original en 2016.

● La Fórmula E recibió la máxima calificación de tres estrellas en el Programa de Acreditación Medioambiental de la FIA por tercera vez consecutiva, siendo el primer campeonato en lograr dicho estándar.

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● A partir de la séptima temporada, la asignación de neumáticos se redujo en un 25% para una competición de una sola carrera y hasta un 50% en las competiciones de dos carreras. En comparación con el calendario de la quinta temporada, esto supone un ahorro de hasta 720 neumáticos y una reducción del 29% de las emisiones.