Azteca Deportes transmitirá el E-Prix de Mónaco de la Formula E

Dos semanas después de vivir una emocionante doble cartelera en Berlín, en donde la Formula E registró la mayor cantidad de adelantamientos en toda la historia, la máxima categoría del automovilismo eléctrico regresa para una fecha que pinta para ser incluso más icónica, en una de las catedrales del deporte motor: Mónaco.

El Principado, uno de los estados que más apuntan hacia la ecología en estos tiempos modernos, reciben al único campeonato mundial net zero, para que el flamante Gen 3 recorra las calles y emocione a la afición con la novena carrera de una temporada que ha tenido de todo.

E-Prix de Berlín R8, Resumen Completo | Formula E

Nada está definido en la Formula E. Después de ocho fechas ha habido múltiples ganadores y muchos cambios en la tabla. Si bien es cierto que Pascal Wehrlein de Porsche continúa a la cabeza, su diferencia ya es mínima comparada con la que presumía en la primera parte del campeonato.

Los cuatro monoplazas con tren motriz de Porsche comenzaron a tambor batiente la campaña, pero poco a poco los Jaguar (incluyendo los dos Envision que traen motor Jaguar), dieron un golpe sobre la mesa en Berlín y subieron muchas posiciones.

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Mónaco será una gran prueba, en un circuito complicado para adelantar. Quizá después de este fin de semana comencemos a sacar las primeras conclusiones sobre quiénes podrán llegar en mejor forma a la parte final del campeonato.

Horario y dónde ver el E-Prix de Mónaco

No te pierdas la transmisión EN VIVO del E-Prix de Mónaco de la Formula E, este sábado 6 de mayo a las 6:50 AM a través de aztecadeportes.com, nuestra App Oficial, y nuestras redes sociales de Facebook, Tik Tok y Youtube.

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