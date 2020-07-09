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Fútbol

Duro golpe para los dos torneos varoniles por equipos más importantes del mundo

A consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y con la finalidad de salvaguardar el bienestar de todos los involucrados, la Ryder Cup y la Presidents Cup cambiarán de fecha,

La edición 43 de la Ryder Cup se tenía prevista para realizarse en septiembre de este año en Wisconsin

Escrito por: Azteca Deportes

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.- La PGA of America, la Ryder Cup Europe y el PGA TOUR anunciaron conjuntamente el día de ayer que tanto la Ryder Cup como la Presidents Cup han sido reprogramadas y ahora se jugarán un año más tarde de lo planeado originalmente.

La edición 43 de la Ryder Cup, programada para los días 22 y 27 de septiembre, en Whistling Straits en Kohler, Wisconsin, ha sido reprogramada para los días 21 y 26 de septiembre de 2021, todo con la intención de salvaguardar el bienestar de todos los involucrados a causa de la pandemia del COVID-19.

Del mismo modo, la Presidents Cup, inicialmente programada del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2021, en el Quail Hollow Club en Charlotte, Carolina del Norte, ahora se jugará del 19 al 25 de septiembre de 2022.

La decisión de reprogramar la Ryder Cup se basó en la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y en conjunto con el estado de Wisconsin y el Condado de Sheboygan, con la salud y el bienestar de todos los involucrados como la máxima prioridad.

"A diferencia de otros eventos deportivos importantes que se juegan en estadios existentes, tuvimos que tomar una decisión ahora sobre la construcción de instalaciones para albergar la Copa Ryder 2020 en el estrecho de Whistling", dijo el CEO de PGA of America, Seth Waugh.

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