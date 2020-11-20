Abraham Ancer en EXCLUSIVA con Inés Sainz

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Conversamos con Benjamín Salinas, Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, quien habló del impacto de LIV Golf México City y confirmó su regreso en 2027.
El cierre de LIV Golf México City se vivió con emoción total en Chapultepec, donde la afición respondió con un ambiente espectacular durante la jornada final.
Entre risas, emoción y mucha energía, así se vive la experiencia de seguir a los golfistas favoritos durante LIV Golf México.
Carlos Ortiz afina cada detalle antes de salir al campo. Así vive su concentración y preparación rumbo a la cuarta ronda de LIV Golf México.
La emoción está al máximo en LIV Golf México City. La última ronda promete drama, grandes golpes y un cierre espectacular con los mejores jugadores peleando el título.
El Club de Golf Chapultepec vibró con una jornada llena de emoción, público entregado y un nivel competitivo impresionante durante LIV Golf México. Revive los mejores momentos del torneo en Ciudad de México.
Espectáculo dentro y fuera del campo. El LIV Golf Mexico City sigue regalando momentos inolvidables y el Club de Golf Chapultepec volvió a demostrar por qué es una sede de primer nivel.
Cuando hay talento y determinación, no existen excusas. Dean Burmester sorprendió con la forma en la que decidió continuar durante el torneo.
La pasión cruzó fronteras. Aficionados chilenos viajaron hasta México para apoyar a Joaquín Niemann en el LIV Golf Mexico City.
Gran expectativa por la llegada de Jon Rahm al LIV Golf Mexico City. El español acaparó miradas y se convirtió en una de las figuras más buscadas del evento.