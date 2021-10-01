Español consigue el mejor resultado en la historia del golf

El golfista español Alejandro del Rey hizo historia este viernes al completar el recorrido más bajo de la historia respecto al par, con una tarjeta de 58 golpes (-14), durante la segunda jornada del torneo Swiss Challenge del Challenge Tour europeo que se está disputando en el club Saint Apollinaire, en Michalbach Le Haut (Francia).

El jugador madrileño, quien en la primera vuelta firmó 74 (+2), protagonizó un festival con ocho 'birdies' y tres 'eagles', lo que le permite situarse en la lucha por la victoria. Actualmente se ubica empatado en el cuarto puesto.

El 58, en un campo par 72 de 6.741 metros, es la puntuación más baja en relación al par en un torneo de golf, ya que representa 14 bajo el mismo.

Lo hizo partiendo desde el hoyo 10, donde sumó su primer 'birdie', para concluir los primeros nueve hoyos con otros dos más y dos 'eagle'. En los últimos nueve, realizó cinco 'birdies' más y un 'eagle', justo en el último que jugó.

Alejandro Del Rey makes history at the #SwissChallenge 🤯 pic.twitter.com/g106aRSZmJ — Challenge Tour (@Challenge_Tour) October 1, 2021

Los antecedentes

Con anterioridad ya otros jugadores habían presentado una tarjeta con 58 golpes, pero habían sido sobre recorridos con par 70 o 71.

En 2016, el estadounidense Jim Furyk hizo un 58 en el PGA Tour, en la ronda final del Travelers Championship, pero se trataba de un par 70, por lo que hizo un -12, fruto de diez 'birdies' y un 'eagle'.

Y durante el Campeonato de España de Profesionales celebrado en Murcia, en 2009, el también español Sebastian García había realizado un primer recorrido con 58, pero sobre un campo par 71 (-13), al realizar trece 'birdies'.

Alejandro del Rey, madrileño nacido el 18 de febrero de 1998 y profesional desde julio de 2020, comparte origen universitario con el actual número 1 mundial, el también español Jon Rahm. Ambos estuvieron en Arizona State.

En 2017, siendo 'amateur', contribuyó de forma determinante para que el equipo español se hiciera con la medalla de oro en el Campeonato de Europa Masculino 2017, disputado en el club La Moraleja

EFE.