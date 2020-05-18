Park triunfa en el regreso del golf profesional

SEÚL, COREA.- Hyun Kyung Park se coronó ayer en el Campeonato número 42 de la Asociación de Golf Profesional de Corea (KLPGA) , primer torneo en el mundo bajo la nueva normalidad por la pandemia mundial del coronavirus.

Sobre el campo del Lakewood Country Club en Yangju, ubicado al norte de Seúl, la capital coreana, la golfista jugó para una tarjeta de 67 golpes, mientras que Hee Jeong Lim, quien inició de líder, lo hizo para 71, y finalizó en la segunda plaza.

A su vez, Seon Woo Bae, quien estuvo de líder después de la primera y segunda jornada, concluyó empatada en segundo lugar, posición que no dejó a partir del tercer día de la competencia y de esta forma no pudo obtener el título que conquistó en 2016.

Las colegas “rociaron” pétalos de rosa a la campeona en lugar de agua, como es tradición en la victoria, como una de las tantas medidas para evitar contagios, como el también portar cubrebocas mientras no se estaba en competencia.

Ella tiene 20 años, obtuvo su primera victoria en la KLPGA y es hija de Se-Soo Park, quien fuera profesional y que se enfrentara al problema de ser zurdo debido a que en su época no había bastones para la mano izquierda, así que lo hizo con la derecha y solo obtuvo un triunfo en el circuito de su país, en 1999.

Por eso la coronación de Hyun Park fue una gran celebración para hija y padre, y más porque en 2019 se le esfumó el triunfo en ocho ocasiones.

Con respecto a jugar sin público, que es otra de las medidas en esta nueva normalidad por el COVID-19, la atleta compartió que no extrañó tanto porque cuando jugaba de amateur tuvo muchas rondas donde no era acompañada de espectadores, pero sí de familiares, que tampoco pudieron estar en el campo.

Este torneo lo realizó la KLPGA para brindar a las jugadoras la oportunidad de ganar premios económicos y solventar en algo la situación financiera por la que atraviesan por esta pandemia mundial, en virtud que todas, hasta la última entre las 150 inscritas, recibieran un cheque.

