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Fútbol

Confirman torneo a beneficio de los afectados por el COVID-19

Tiger Woods, Phil Mickelson, así como las estrellas de la NFL Tom Brady y Peyton Manning disputarán el “The Match: Champions of Charity”

Aún con la fecha y sede por definir se hizo oficial la segunda edición del The Match

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Con detalles y la fecha aún por definir, el mes entrante se llevará una nueva versión del “The Match”, un evento que contará con la participación de las leyendas del golf Tiger Woods y Phil Mickelson, así como dos de los jugadores más importantes de la NFL los quarterbacks Tom Brady y Peyton Manning.

Los organizadores del torneo están trabajando actualmente con autoridades gubernamentales así como con los funcionarios de salud pública en la logística de la competencia y la producción en general para garantizar que el evento siga los protocolos de seguridad y salud.

Woods y Mickelson protagonizaron previamente el “The Match”, un evento de enfrentamiento directo en noviembre de 2018 en el campo de Shadow Creek en Las Vegas. Ambos finalizaron empatados después de 18 hoyos, sin embargo “Lefty” se impuso en el cuarto hoyo de playoff, llevándose nueve millones de dólares en ganancias.

Para el “The Match: Champions of Charity”, que se llevará a cabo sin público, todo lo que se recaude será en beneficio para los afectados de la pandemia causada por el COVID-19 (coronavirus), la cual ha ocasionado que torneos como el The Masters Tournament y el PGA Championship se reagenden, o como el The Open que se realizará en 2021.

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