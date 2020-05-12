La gira femenil coreana se pone en acción

SEÚL, COREA.- Poco a poco el deporte deja atrás la inmovilidad por la cuarentena del COVID 19, este jueves iniciará el primer torneo de golf femenino en la República de Corea, luego de suspender de actividades desde inicios de febrero pasado.

La Asociación de Golf Profesional Femenino de Corea (KLPGA, siglas en inglés) anunció la realización para este fin de semana del 42º campeonato del organismo, a desarrollarse en el campo del Lakewood Country Club en Yangju, al norte de Seúl, la capital del país peninsular.

Esta reapertura tiene entusiasmadas a las integrantes de la KLPGA que eligieron unos posters que presentan coronas de varios colores con ramos de flores enlazadas por unas bolas de golf.

“Significa llegar a la cima como una flor en plena floración y expresa la suavidad y delicadeza, un símbolo de feminidad y golf”, explica el organismo.

La reapertura significa un sustancial aumento en la bolsa de premios a repartir, que llega a tres mil millones de wones, lo que significa aproximadamente 2.4 millones de dólares.

Dicho organismo dotará de recursos económicos a todas las participantes, quienes se han visto afectados sus ingresos por la falta de competencias, por lo cual habrá un cheque hasta la que ocupe el último lugar entre las 150 inscritas.

La campeona defensora Hye Jin Choi estará presente, así como Jang Ha Na, quien ya conquistó el trofeo una vez, y también Sung Hyun Park, actual número tres en el ranking mundial.

La también conocida como Corea del Sur es la nación con uno de los mejores programas de desarrollo de golf en los últimos años, al tener representantes en todos los circuitos como por ejemplo el PGA TOUR y el LPGA TOUR.

La KLPGA se ha ocupado de brindar todas las medidas de seguridad a sus participantes en la prevención del COVID-19, y difundirá la competencia por un canal de televisión local, además de redes sociales.

