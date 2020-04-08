Una cena de campeones distinta

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con los protocolos de Masters Tournament que organiza el Augusta National Golf Club, la noche de ayer debió celebrarse la cena del campeón, la cual no se realizó por la pandemia del COVID-19 (coronavirus) , pero Tiger Woods vivió la suya en familia.

El ex número uno del mundo se puso su chaqueta verde, la quinta, que ganó el 14 de abril del año pasado, y al más puro estilo de la cuarentena, acompañado de su familia y en la comodidad de su hogar, disfrutó su cena de campeón.

“Cena de Masters Champions al estilo cuarentena. Nada mejor que estar con la familia”, escribió al acompañar una foto donde aparece con su chaqueta verde y sus familiares también con una prenda del mismo color.

Después de su quinta victoria en Augusta National, Woods compartió que le gustaría servir una comida familiar a base de fajitas de carne y pollo y también sushi, así que eso pudo disfrutar esta noche quien ya es considerado por muchos el más grande golfista de todos los tiempos.

De acuerdo con el ritual en la celebración del torneo, ayer debió ser la cena de los campeones y los jugadores competir de jueves al domingo de esta semana por la victoria, lo cual no va suceder por la pandemia Mundial de COVID-19.

