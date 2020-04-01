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Fútbol

Planean torneo para recaudar fondos

Los estadounidenses Phil Mickelson y Tiger Woods así como algunas otras celebridades podrían disputar un torneo en beneficio para los afectados por el COVID-19

Tiger Woods y Phil Mickelson podrían volver a realizar el The Match, pero ahora con algunos invitados
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- En plena contingencia sanitaria, la cual ha puesto en descanso obligatorio a las principales giras del golf de mundo como el PGA Tour, el estadounidense Phil Mickelson aseguró a través de su cuenta de twitter que “estamos trabajando en ello” en referencia a una segunda edición del “The Match”.

A finales del 2018 el integrante del Salón de la Fama del Golf Mundial, se midió en Las Vegas, Nevada, en un mano a mano ante su máximo rival deportivo, su compatriota Tiger Woods. En esa ocasión Mickelson se llevó el triunfo y un premio en efectivo de nueve millones de dólares.

Según reportes, este peculiar encuentro se realizaría en el mes de mayo con la finalidad de recaudar fondos para las víctimas del coronavirus y estarían participando otras celebridades del mundo del deporte como la actual estrella de la NFL Tom Brady y el ex quarterback Peyton Manning.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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