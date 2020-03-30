Donan dos millones de dólares contra COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Augusta National, uno de los clubes de golf más importantes a nivel mundial, anunció este lunes la donación de dos millones de dólares en la lucha contra la pandemia del COVID-19, de acuerdo con su presidente Fred Ridley.

En un comunicado explicó que un millón de dólares será entregado a la Universidad de Augusta para desarrollar y ampliar las pruebas de la enfermedad, también llamada coronavirus, en el área de Augusta, Georgia, y el otro millón es destinado al Fondo de Emergencias COVID-19.

Fred Ridley compartió que es la esperanza de Augusta National que esta donación ayudará abordar los muchos desafíos provocados por el coronavirus en toda la ciudad de Augusta y en la región.

Aseguró que Augusta National tiene una responsabilidad social e importante de apoyar y proteger a la comunidad que nos ha apoyado de manera tan generosa y constante durante muchos años.

Por su parte, Brooks Kett, presidente de la Universidad de Augusta, compartió que la institución está increíblemente agradecida por el liderazgo de Augusta National Golf Club, y abundó que “nos proporciona los recursos necesarios para limitar la programación del virus”.

Augusta National es la casa del The Masters Tournament, el torneo más prestigioso del golf profesional masculino, mismo que este año ha sido aplazado indefinidamente a causa de la pandemia del COVID-19.

En ese campo Tiger Woods lleva cinco victorias, siendo la última en 2019, cuando consiguió la mítica chaqueta verde, después de una serie de problemas personales y varias cirugías en la espalda.

