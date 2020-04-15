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Fútbol

Carlos Ortiz analiza su “descanso obligatorio”

El golfista tapatío Carlos Ortiz uno de los dos mexicanos que militan en el PGA Tour utiliza este receso para convivir con su familia y fortalecerse física y mentalmente

El golfista tapatío Carlos Ortiz aprovecha la pausa ocasionada por el coronavirus para pasar tiempo con su familia
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- El golfista mexicano Carlos Ortiz compartió, desde el confinamiento en su hogar, que experimenta el gozo de la madurez de su juego, como resultado de sus seis años en el profesionalismo.

Ortiz Becerra platicó de cómo pasa esta cuarentena en su hogar, aprovecha el tiempo para disfrutar de su familia, cómo entrena, fortalece su mente y se mantiene listo para cuando se reanude la actividad en el PGA Tour.

Una de esas labores fue la construcción de un pequeño gimnasio para poder hacer ejercicios durante todo este tiempo y “lo principal es disfrutar a mis hijas. Es lo que más he realizado”.

Además de aprovechar su gimnasio, con diversos ejercicios para mantenerse en forma, también colocó una red para pegar bolas, practicar su golpe de salida y mantener afinado el swing.

“Es lo más que se puede hacer en estos momentos y estoy haciendo lo mejor de ello, tratando de mantener el swing en forma y estar físicamente apto, para cuando nos den luz verde no estar tan afectado en lo que respecta al golpe de salida”.

Esta cuarentena provocada por el COVID-19 afectará, pero sabe que es parejo y más allá de la cuestión competitiva se apega a la conciencia individual de qué es lo que se debe de hacer en esta situación, misma que llevó a posponer algunos torneos y cancelar otros como el The Open.

“Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. No podemos poner el deporte primero que la salud y no podemos forzar esto y tratar de salir a practicar, entonces, sí afecta estar dentro de casa, pero es lo que está en nuestras manos para salir adelante”, declaró el jalisciense.

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