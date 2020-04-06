Cancelan el The Open Championship

CIUDAD DE MÉXICO.- El Abierto Británico de Golf, tercer Major en la temporada del golf profesional varonil, fue cancelado y su edición 149 fue reprogramada del 11 al 18 de julio de 2021, en el campo del Royal St. George’s, en Kent, Inglaterra.

The Royal & Ancient (R&A), es un organismo responsable desde 1952 de las reglas del golf en el mundo, salvo en Estados Unidos y México, y organiza The Open, por lo cual fue el ente que anunció la cancelación del evento más antiguo de este deporte.

Mediante un comunicado, The R&A informó que “ha decidido cancelar The Open en 2020 debido a la actual pandemia de COVID-19” y lamenta que esta sea la primera vez que se cancela desde 1945 por la Segunda Guerra Mundial.

The Open estaba programado este año del 12 al 19 de julio, pero ha sido necesario cancelar el campeonato basado en la orientación del gobierno del Reino Unido, las autoridades sanitarias, los servicios públicos y asesores de The R&A, explicó el organismo.

Dicho torneo, que se jugó por primera vez en 1860, se realizará en 2022, en el campo de St. Andrews, en Fife, Escocia, que es uno de los recorridos más majestuosos y sede de The Royal & Ancient.

“Nuestra prioridad absoluta es proteger la salud y la seguridad de los fanáticos, jugadores, funcionarios, voluntarios y personal involucrado, y tomamos esta decisión con un gran pesar”, expresó Martin Slumbers, director ejecutivo de The R&A.

The Open fue ganado el año pasado por el irlandés Shane Lowry, quien a sus 32 años ganó su primer torneo Major, mientras los mexicanos Abraham Ancer e Isidro Benítez no pudieron superar el corte.

