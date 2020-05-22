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Fútbol

Séptimo lugar para Ancer en torneo caritativo

Se llevó a cabo la segunda edición del Maridoe Samaritan Fund Invitational donde Abraham Ancer fue el mejor exponente nacional

El tamaulipeco Abraham Ancer fue el mejor de los tres exponentes nacionales que jugaron en Texas



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Escrito por: Azteca Deportes

CARROLLTON, TEXAS.- Los golfistas mexicanos Abraham Ancer, Sebastián Vázquez y Álvaro Ortiz tuvieron un gran ensayo durante el Maridoe Samaritan Fund Invitational, de cara a la reapertura competitiva en sus respectivos circuitos.

El 12 de marzo pasado el PGA Tour anunció la suspensión de toda competencia por la pandemia de COVID-19 y tiene programado la reapertura con el torneo Charles Schwab Challenge, fechado del 11 al 14 de junio en el campo del Colonial Country Club de Fort Worth, Texas, Estados Unidos.

Allí estará Abraham Ancer, quien en la segunda edición del Maridoe Samaritan Fund Invitational quedó en séptimo lugar con rondas de 71, 70 y 70, para un total de 211 golpes, cinco bajo par.

Sebastián Vázquez ocupó la posición 20 en el tablero con rondas de 71, 73 y 73, global de 217, un golpe sobre par, y esto le servirá cuando se reanude la competencia en el Korn Ferry Tour con el torneo Korn Ferry Challenge, programado también del 11 al 14 de junio en el campo Dye’s Valley de Ponte Vedra Beach, Florida.

A su vez, Álvaro Ortiz finalizó en el puesto 31 con parciales de 77, 73 y 69, para un total de 219, tres arriba de par, y él se alista para la reapertura del PGA Tour Latinoamérica, cuya reapertura será con el Evento de Brasil 1, fechado del 20 al 23 de agosto, sin definir campo todavía.

Los tres mexicanos participaron en la segunda edición del Maridoe Samaritan Fund Invitational que terminó ayer y reunió recursos económicos que fueron destinados a los caddies del Maridoe Golf Club, quienes se quedaron sin empleo por el paro de actividades por el Coronavirus.

Esta vez la victoria correspondió a Brandon Wu, el nuevo residente en Dallas, Texas, quien a sus 23 años se impuso con 67, 70 y 66, total de 203, 13 bajo par, y de esta forma superó al primer triunfador Scottie Scheffler, quien quedó segundo a dos golpes de distancia.

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