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Fútbol

Jugará Ancer torneo en Texas

El mexicano Abraham Ancer reaparece mañana en Maridoe Samaritan Fund Invitational

Abraham Ancer forma parte del field del torneo a beneficio a realizarse esta semana en Texas



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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- El mexicano Abraham Ancer inicia este martes su participación en la segunda versión del Maridoe Samaritan Fund Invitational, el cual se desarrollará en el campo del Maridoe Golf Club, ubicado en Carrollton, Texas.

Así lo anunció Albert Huddleston, propietario del Maridoe Golf Club, luego del éxito del primer torneo que reunió 20 mil dólares que fueron destinados a los caddies de este campo, mismos que se han quedado sin trabajo por el cierre de actividades a causa de la pandemia mundial de COVID-19.

Esta será la reaparición del de Reynosa, Tamaulipas, luego que el 12 de marzo anterior jugó la primera ronda de The Players, donde fue uno de los primeros en terminar el recorrido y en la noche se enteró de que el PGA Tour suspendió toda actividad en el circuito.

Albert Huddleston incluye en su lista de participantes, a partir de mañana martes al jueves, a la estrella Jordan Spieth, así como Scottie Scheffler y Viktor Hovland, quienes quedaron primero y segundo en la primera edición de este torneo caritativo.

También incluye en la lista de 76 participantes al colombiano Sebastián Muñoz, quien lleva una victoria en la temporada 2019/2020, así como el exmariscal de campo de los Vaqueros de Dallas, Tony Romo.

Huddleston comentó que este torneo es una hermosa oportunidad para contribuir a los caddies y, al mismo tiempo, brinda el enorme placer de practicar este deporte.

La competencia se llevará a cabo bajo las medidas de la autoridad del Condado de Dallas. Cada jugador cargará su bolsa, no se utilizará carrito, no habrá público ni familiares, entre otras prevenciones para evitar el contagio de esta enfermedad respiratoria.

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